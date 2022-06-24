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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ОПЛАТУ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ВЫДАЧУ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК
17:18 24.06.2022
ЗАО «Цептер Банк» внесло изменения в перечень вознаграждений за операции (банковские платежные карточки).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 24 июня 2022 года вводятся вознаграждения, за изготовление и выдачу банковских платежных карточек нерезидентам Беларуси.
В частности, изготовление и выдача нерезидентам Беларуси карточек:
Visa Classic (payWave) на 3 года с ведением счета в белорусских рублях или в долларах США, или в евро будет стоить 89 белорусских рублей (2500 российских рублей);
Visa Gold (payWave) на 3 года с ведением счета в белорусских рублях или в долларах США, или в евро - 119 белорусских рублей (3500 российских рублей);
Visa Gold (payWave) + Белкарт-Мир на 3 года - 149 белорусских рублей (4000 российских рублей).
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