Банк БелВЭБ до конца 2022 года ставку рефинансирования по кредитам на финансирование недвижимости на уровне 9,25% годовых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер платежей по кредитам до конца года увеличиваться не будет.

Дополнительного визита кредитополучателей в банк для оформления соответствующих документов не требуется.

Решение о фиксации ставки рефинансирования не затрагивает кредиты в рамках указа от 04.07.2017 № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».