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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТАРИФЫ ПО УСЛУГЕ SMS-ИНФОРМИРОВАНИЯ В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯТСЯ С 1 ИЮЛЯ
12:31 24.06.2022
С 1 июля 2022 года вносятся изменения в тарифы по услуге SMS-информирования за операции по картам ЗАО «ВТБ (Беларусь).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, абонентская плата за ее использование и отключение в офисах или по телефону составит 4,5 BYN. Бесплатно отключить услугу можно в приложении VTB mBank или в Интернет-банке. При отсутствии движения по счету плата за SMS-информирование не взимается.
Бесплатно получать информацию о текущих операциях по банковской карте, а также доступном остатке денежных средств в режиме реального времени можно в Интернет-банке или мобильном приложении VTB mBank.
«В своем решении ВТБ (Беларусь) следует рыночной конъюнктуре и проводит данные изменения одним из последних банков страны», - пояснили в банке.
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