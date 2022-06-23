С 1 июля 2022 года вносятся изменения в тарифы по услуге SMS-информирования за операции по картам ЗАО «ВТБ (Беларусь).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, абонентская плата за ее использование и отключение в офисах или по телефону составит 4,5 BYN. Бесплатно отключить услугу можно в приложении VTB mBank или в Интернет-банке. При отсутствии движения по счету плата за SMS-информирование не взимается.

Бесплатно получать информацию о текущих операциях по банковской карте, а также доступном остатке денежных средств в режиме реального времени можно в Интернет-банке или мобильном приложении VTB mBank.

«В своем решении ВТБ (Беларусь) следует рыночной конъюнктуре и проводит данные изменения одним из последних банков страны», - пояснили в банке.