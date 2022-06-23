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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ОГРАНИЧИВАЕТ ВЫПЛАТУ ПЕРЕВОДОВ «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» РОССИЙСКИМИ РУБЛЯМИ
11:05 24.06.2022
ОАО «Белагропромбанк» ограничивает выплату переводов «Золотая Корона» российскими рублями.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в настоящее время выплата денежных переводов «Золотая Корона», поступивших в долларах США, евро, российских и белорусских рублях, осуществляется только в российских рублях.
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