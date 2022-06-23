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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ВОЗОБНОВИЛИ В БАНКЕ БЕЛВЭБ


09:48 24.06.2022

Банк БелВЭБ возобновил кредитование субъектов малого и среднего бизнеса по различным программам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в настоящее время доступны кредиты для реализации инвестиционных проектов и финансирование оборотного капитала.

«В нынешних экономических условиях, связанных с непростыми внешними вызовами, стратегическая задача банка – постоянная поддержка предпринимателей, готовых продолжать развивать свой бизнес. В зависимости от потребностей клиентов мы предлагаем целевое и нецелевое финансирование различными инструментами в белорусских и российских рублях», – отметил исполнительный директор Банка БелВЭБ Виктор Апанасик.

В частности, самым популярным продуктом в настоящее время он назвал онлайн-кредитование по программе «Файныя грошы анлайн».

«Клиентам не нужно идти в банк и предоставлять документы, достаточно заполнить заявку. Кредит выдается на основе имеющейся в банке информации. По сути клиент только заявляет о своем желании – и деньги у него на расчетном счете», – пояснил представитель Банка БелВЭБ.

Кредит оформляется без залога и поручительства на срок до 60 дней. Максимальная сумма финансирования – 250 тыс. рублей.

«Что касается финансирования на инвестиционные цели, то сегодня самый оптимальный и выгодный для бизнеса вариант – кредит в белорусских рублях под 7,5% годовых за счет средств Банка развития Республики Беларусь, – рассказал Виктор Апанасик. – Стоимость этих ресурсов низкая, при этом есть возможность привлечь ресурсы на длительный срок».

Этот кредит предоставляется, если компания является экспортером, и доля экспортной выручки за последние 3 месяца составила не менее 30% от общего объема выручки, либо является производителем импортозамещающей продукции, выручка от реализации которой составила не менее 50% от общего объема выручки за последние 6 месяцев.

Сумма кредита – до 5 млн рублей, срок кредитования – до 5 лет. Кредиты предоставляются на приобретение, реконструкцию, модернизацию либо капитальный ремонт основных средств, нематериальных активов.

Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте Банка БелВЭБ (кредит «Стабилизационный») или проконсультироваться у своего персонального клиентского менеджера.
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