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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ВВОДИТ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КАРТАМ БАНКОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ
14:49 23.06.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» 23 июня 2022 года вводит ограничения по банковским картам банков-нерезидентов. Об этом сообщает Telegram-канал финучреждения.
В частности, с 14.00 вводится ограничение на снятие наличных в банкоматах банка по карточкам VISA, Mastercard, UnionPay International банков-нерезидентов в размере 500 BYN в неделю на одну карту.
При этом увеличивается размер вознаграждения с 2,5% до 15% от суммы за выдачу наличных в белорусских рублях в отделениях банка с использованием карточек VISA, Mastercard банков-нерезидентов.
Кроме того, с 4 июля 2022 года увеличивается размер вознаграждения с 1% до 15% от суммы за зачисления на счета физических лиц безналичных денежных средств из-за границы с использованием карточки или ее реквизитов, в том числе посредством денежных переводов Visa Direct, Mastercard MoneySend, БЕЛКАРТ/МИР.
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