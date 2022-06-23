ОАО «АСБ Беларусбанк» 23 июня 2022 года вводит ограничения по банковским картам банков-нерезидентов. Об этом сообщает Telegram-канал финучреждения.

В частности, с 14.00 вводится ограничение на снятие наличных в банкоматах банка по карточкам VISA, Mastercard, UnionPay International банков-нерезидентов в размере 500 BYN в неделю на одну карту.

При этом увеличивается размер вознаграждения с 2,5% до 15% от суммы за выдачу наличных в белорусских рублях в отделениях банка с использованием карточек VISA, Mastercard банков-нерезидентов.

Кроме того, с 4 июля 2022 года увеличивается размер вознаграждения с 1% до 15% от суммы за зачисления на счета физических лиц безналичных денежных средств из-за границы с использованием карточки или ее реквизитов, в том числе посредством денежных переводов Visa Direct, Mastercard MoneySend, БЕЛКАРТ/МИР.