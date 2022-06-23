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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 1 ИЮЛЯ БАНК «РЕШЕНИЕ» ПРЕКРАЩАЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ MASTERCARD
13:32 23.06.2022
Правлением ЗАО «Банк «Решение» принято решение о прекращении обслуживания карт международной платежной системы MasterCard.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 1 июля 2022 года карты MasterCardWorld «Будь здоров», MasterCard World «Велокарта» и Белкарт-Maestro «Дудутки» перестанут работать. Ими нельзя будет оплатить покупки в интернете, рассчитаться в магазинах, использовать для снятия наличных денежных средств в банкоматах или кассах.
С целью компенсации неудобств, вызванных этим фактом, банк готов бесплатно выпустить карту Visa Classic сроком действия 5 лет взамен карт MasterCardWorld или Белкарт-Maestro.
Для бесплатного выпуска новой карты Visa Classic взамен существующей можно воспользоваться несколькими вариантами. В частности, дистанционно оформить перевыпуск карточки в Мобильном приложении. Для начала нужно скачать мобильное приложение «Банк Решение» в GooglePlay или AppStore, пройти регистрацию в межбанковской системе идентификации. Далее в разделе «Карточки» следует оформить заявку — к существующему счету — выбор платежной системы VISA — Visa Classic. Карточку можно будет забрать в отделении банка.
Если оформлять карточку в офисе финучреждения, то следует обратиться с паспортом в любое отделение банка для заполнения заявления-анкеты и получить карточку, предъявив паспорт.
Кроме того, заказать карточку можно через контакт-центр, позвонив по номеру 465.
Карты MasterCardWorld и Белкарт-Maestro, не замененные на Visa Classic, после 1 июля, не потеряют баланс. Оставшиеся на них денежные средства можно будет снять в любом отделении банка по предъявлению паспорта (вида на жительство или иного подобного документа).
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