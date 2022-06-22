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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ С 24 ИЮНЯ ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЮРЛИЦ И ИП
10:52 23.06.2022
Банк БелВЭБ изменяет тарифы за прием наличных денежных средств в иностранной валюте и осуществление банковского перевода денежных средств в иностранной валюте без открытия счета юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 24 июня 2022 года тарифы составят:
за прием наличных денежных средств в иностранной валюте юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 0,5% от принятой суммы;
за осуществление банковского перевода денежных средств в иностранной валюте без открытия счета юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем – 0,5% от суммы перевода.
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