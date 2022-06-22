Банк БелВЭБ изменяет тарифы за прием наличных денежных средств в иностранной валюте и осуществление банковского перевода денежных средств в иностранной валюте без открытия счета юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 24 июня 2022 года тарифы составят:

за прием наличных денежных средств в иностранной валюте юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 0,5% от принятой суммы;

за осуществление банковского перевода денежных средств в иностранной валюте без открытия счета юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем – 0,5% от суммы перевода.