БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БНБ-БАНКЕ ЗАПРЕТИЛИ ПЕРЕВОДЫ НА КАРТЫ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

09:42 23.06.2022 ОАО «БНБ-Банк» с 22 июня 2022 года установило запрет на переводы (p2p) на карты банка из-за рубежа в любых валютах. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждениия. Банк приносит извинения за неудобства.