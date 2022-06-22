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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БНБ-БАНКЕ ЗАПРЕТИЛИ ПЕРЕВОДЫ НА КАРТЫ ИЗ-ЗА РУБЕЖА
09:42 23.06.2022
ОАО «БНБ-Банк» с 22 июня 2022 года установило запрет на переводы (p2p) на карты банка из-за рубежа в любых валютах. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждениия.
Банк приносит извинения за неудобства.
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