ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь) вводит лимит на операции выдачи наличных денежных средств в банкоматах по карточкам «Мир». Информация об этом размещена на официальном сайте банка.

«В связи с продолжающимися технологическими настройками на стороне банка с 23 июня 2022 года вводится лимит в размере 5 (пять) белорусских рублей по одной операции выдачи наличных денежных средств в банкоматах банка по карточкам платежной системы «Мир», эмитированным банками-нерезидентами», - говорится в сообщении финучреждения.