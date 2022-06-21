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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ ЮРЛИЦ И ИП В СБЕР БАНКЕ С 30 ИЮНЯ ИЗМЕНЯТСЯ
11:54 22.06.2022
С 30 июня 2022 года изменятся условия открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Сбер Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения предусматривают установление процентной ставки за пользование временно свободными денежными средствами, находящимися на текущем счете, специальном счете, субсчете по иностранным валютам, за исключением долларов США, евро, российских рублей, в размере 0,000001% (ноль целых одна миллионная) годовых.
Кроме того, уточнена информация по валютно-обменным операциям, совершаемым при использовании бизнес-карты.
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