С 30 июня 2022 года изменятся условия открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Сбер Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения предусматривают установление процентной ставки за пользование временно свободными денежными средствами, находящимися на текущем счете, специальном счете, субсчете по иностранным валютам, за исключением долларов США, евро, российских рублей, в размере 0,000001% (ноль целых одна миллионная) годовых.

Кроме того, уточнена информация по валютно-обменным операциям, совершаемым при использовании бизнес-карты.