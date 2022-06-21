ОАО «Белагропромбанк» и Минский городской исполнительный комитет 20 июня 2022 года подписали соглашения о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, основная цель соглашения между двумя организациями – установление сотрудничества и взаимодействия сторон в области развития и поддержки стартап-движения и малого инновационного предпринимательства посредством создания благоприятных условий для ведения бизнеса, содействия развитию предпринимательских инициатив, информационно-консультационного сопровождения, расширения доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам.

В целях реализации основных положений документа обе стороны будут осуществлять взаимодействие по таким направлениям, как совместная организация информационно-образовательных и консультационных мероприятий по актуальным вопросам развития и поддержки стартап-движения и малого инновационного предпринимательства, включая возможные способы и инструменты финансирования; информирование общественности о передовых инновационных проектах, инструментах финансовой поддержки МСБ и инновационного развития в Беларуси.

Кроме того, соглашение призвано посодействовать созданию и развитию сети поддержки стартап-движения и малого инновационного предпринимательства, в том числе при помощи Центров притяжения Igrow Белагропромбанка.