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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК И МИНГОРИСПОЛКОМ БУДУТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ В ПОДДЕРЖКЕ СТАРТАП-ДВИЖЕНИЯ И МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА
11:06 22.06.2022
ОАО «Белагропромбанк» и Минский городской исполнительный комитет 20 июня 2022 года подписали соглашения о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, основная цель соглашения между двумя организациями – установление сотрудничества и взаимодействия сторон в области развития и поддержки стартап-движения и малого инновационного предпринимательства посредством создания благоприятных условий для ведения бизнеса, содействия развитию предпринимательских инициатив, информационно-консультационного сопровождения, расширения доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам.
В целях реализации основных положений документа обе стороны будут осуществлять взаимодействие по таким направлениям, как совместная организация информационно-образовательных и консультационных мероприятий по актуальным вопросам развития и поддержки стартап-движения и малого инновационного предпринимательства, включая возможные способы и инструменты финансирования; информирование общественности о передовых инновационных проектах, инструментах финансовой поддержки МСБ и инновационного развития в Беларуси.
Кроме того, соглашение призвано посодействовать созданию и развитию сети поддержки стартап-движения и малого инновационного предпринимательства, в том числе при помощи Центров притяжения Igrow Белагропромбанка.
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