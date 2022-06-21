ОАО «Технобанк» с 21 июня 2022 года установило новые тарифы на отдельные оказываемые услуги» для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установлены размеры комиссий по переводам в иностранной валюте за пределы банка (п. 1.3. Раздел II Тарифов) и погашению электронных денег держателям физическим лицам (п. 3.1. Раздел VI Тарифов)

Подробнее с действующим перечнем тарифов банка можно ознакомиться здесь.