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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗЛИЦ ПО НЕКОТОРЫМ ОПЕРАЦИЯМ
09:58 22.06.2022
ОАО «Технобанк» с 21 июня 2022 года установило новые тарифы на отдельные оказываемые услуги» для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установлены размеры комиссий по переводам в иностранной валюте за пределы банка (п. 1.3. Раздел II Тарифов) и погашению электронных денег держателям физическим лицам (п. 3.1. Раздел VI Тарифов)
Подробнее с действующим перечнем тарифов банка можно ознакомиться здесь.
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