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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ АЛЬФА-БАНКА
17:56 21.06.2022
ЗАО «Альфа-Банк» внесло изменения в Перечень вознаграждений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменен размер платы за выдачу наличных в кассах банка по карточкам платежных систем Mastercard, VISA, эмитированным банками-нерезидентами - 15% от суммы расходной операции.
Кроме того, введен лимит на снятие в банкоматах сети банка по карточкам, эмитированным банками-нерезидентами - 500 белорусских рублей в 7 календарных дней.
Изменения вступили в силу с 20 июня 2022 года.
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