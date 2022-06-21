ЗАО «Альфа-Банк» внесло изменения в Перечень вознаграждений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменен размер платы за выдачу наличных в кассах банка по карточкам платежных систем Mastercard, VISA, эмитированным банками-нерезидентами - 15% от суммы расходной операции.

Кроме того, введен лимит на снятие в банкоматах сети банка по карточкам, эмитированным банками-нерезидентами - 500 белорусских рублей в 7 календарных дней.

Изменения вступили в силу с 20 июня 2022 года.