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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОСТАНОВЛЕН ПРИЕМ ДОПВЗНОСОВ ПО НЕКОТОРЫМ ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ)
17:16 21.06.2022
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) c 21 июня 2022 года приостановило прием дополнительных взносов по некоторым договорам срочных отзывных и безотзывных банковских вкладов (депозитов).
С подробной информацией о продуктах можно ознакомиться здесь.
В то же время клиентам банка доступна возможность оформить новые срочные и уловные депозиты в белорусских рублях и иностранных валютах с возможностью внесения дополнительных взносов согласно условиям договора.
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