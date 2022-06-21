БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИОСТАНОВЛЕН ПРИЕМ ДОПВЗНОСОВ ПО НЕКОТОРЫМ ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ)

17:16 21.06.2022 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) c 21 июня 2022 года приостановило прием дополнительных взносов по некоторым договорам срочных отзывных и безотзывных банковских вкладов (депозитов). С подробной информацией о продуктах можно ознакомиться здесь. В то же время клиентам банка доступна возможность оформить новые срочные и уловные депозиты в белорусских рублях и иностранных валютах с возможностью внесения дополнительных взносов согласно условиям договора.