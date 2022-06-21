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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БНБ-БАНКЕ ИЗМЕНИИСЬ НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ПО СРОЧНЫМ БЕЗОТЗЫВНЫМ ВКЛАДАМ В ЕВРО И ДОЛЛАРАХ
15:56 21.06.2022
C 21 июня изменились некоторые условия по срочным безотзывным вкладам в евро и долларах, которые можно открыть в БНБ-Банке.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, увеличились сроки для вкладов N6 и N7: теперь их открывают на 6 месяцев. Заканчивать пополнение каждого из этих вкладов до их максимальной суммы (а это 6000 EUR и 7000 USD соответственно) можно за 90 дней до срока окончания.
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