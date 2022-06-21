C 21 июня изменились некоторые условия по срочным безотзывным вкладам в евро и долларах, которые можно открыть в БНБ-Банке.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, увеличились сроки для вкладов N6 и N7: теперь их открывают на 6 месяцев. Заканчивать пополнение каждого из этих вкладов до их максимальной суммы (а это 6000 EUR и 7000 USD соответственно) можно за 90 дней до срока окончания.