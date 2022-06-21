Банк БелВЭБ с 27 июня 2022 года изменяет тарифы для физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вводится комиссия за авторизацию операций по выдаче наличных денежных средств по банковским карточкам других банков, обслуживаемым через Национальную систему платежных карт (РФ) (карточки платежной системы "МИР"), с использованием платежного терминала или специальной компьютерной системы - в размере 15% от выданной суммы.

Также исключается возможность подключения к пакету услуг "Движение" физическим лицам за 12 месяцев до достижения ими общеустановленного пенсионного возраста.

Кроме этого, обязательным условием подключения к пакету услуг "Движение" является оформление физическими лицами в Банке БелВЭБ заявления о перечислении пенсии (пособия) на счет физического лица, открытый в банке.