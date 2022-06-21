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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ С 27 ИЮНЯ ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
15:28 21.06.2022
Банк БелВЭБ с 27 июня 2022 года изменяет тарифы для физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вводится комиссия за авторизацию операций по выдаче наличных денежных средств по банковским карточкам других банков, обслуживаемым через Национальную систему платежных карт (РФ) (карточки платежной системы "МИР"), с использованием платежного терминала или специальной компьютерной системы - в размере 15% от выданной суммы.
Также исключается возможность подключения к пакету услуг "Движение" физическим лицам за 12 месяцев до достижения ими общеустановленного пенсионного возраста.
Кроме этого, обязательным условием подключения к пакету услуг "Движение" является оформление физическими лицами в Банке БелВЭБ заявления о перечислении пенсии (пособия) на счет физического лица, открытый в банке.
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