Расширяются функциональные возможности мобильного приложения «БелВЭБ Бизнес». Соответствующие изменения в договор о комплексном банковском обслуживании корпоративных клиентов (условия публичной оферты) вступают в силу с 21 июня 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка БелВЭБ, при проведении валютных операций можно будет создавать и отправлять в банк сведения о поступлении денежных средств (как в белорусских рублях, так и иностранной валюте) в соответствии с требованиями валютного законодательства Беларуси.

Кроме того, изменяются шаблоны заявлений на открытие, переоформление или закрытие счетов, карточки с образцами подписей.