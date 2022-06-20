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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РАСШИРЯЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «БЕЛВЭБ БИЗНЕС»
11:25 21.06.2022
Расширяются функциональные возможности мобильного приложения «БелВЭБ Бизнес». Соответствующие изменения в договор о комплексном банковском обслуживании корпоративных клиентов (условия публичной оферты) вступают в силу с 21 июня 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка БелВЭБ, при проведении валютных операций можно будет создавать и отправлять в банк сведения о поступлении денежных средств (как в белорусских рублях, так и иностранной валюте) в соответствии с требованиями валютного законодательства Беларуси.
Кроме того, изменяются шаблоны заявлений на открытие, переоформление или закрытие счетов, карточки с образцами подписей.
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