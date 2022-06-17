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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКОМАТАХ БЕЛГАЗПРОМБАНКА ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ФУНКЦИЯ
17:55 20.06.2022
Представители малого и среднего бизнеса могут пополнять свои счета в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк» с функцией приема наличных с использованием QR-кода и мобильного приложения BGPB Business.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в подраздел «Прием выручки» раздела «Операции с наличными в банкоматах Белгазпромбанка» добавлена новая функция «Ввод по QR». Именно она позволяет исключить из алгоритма внесения наличных необходимость ручного ввода реквизитов юридического лица и номера расчетного счета в формате IBAN. При совершении данной операции генерируется QR-код, который выводится на экран банкомата. Его нужно считать с помощью встроенного в мобильное приложение BGPB Business сканера.
После наведения сканера на QR-код на экране банкомата приложение перенаправит клиента в соответствующий раздел BGPB Business для выбора пополняемого счета. После завершения процесса выбора экран банкомата отобразит реквизиты юридического лица и отмеченный клиентом в мобильном приложении счет. Далее операция совершается в стандартном режиме.
В настоящее время прием выручки по QR-коду доступен во всех банкоматах Белгазпромбанка с функцией приема наличных.
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