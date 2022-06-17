ЗАО «МТБанк» предоставляет отсрочку на погашение или возврат потребительских кредитов (физическим лицам).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения предоставление отсрочки рассматривается индивидуально на основании письменного заявления кредитополучателя и предоставления документов. Для подачи заявления необходимо обратиться в отделение банка, которое обслуживает физические лица. Предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство), и документы, на основании которых можно сделать вывод об ухудшении финансового положения.

Основаниями для предоставления отсрочки могут быть:

расторжение трудового договора (контракта) по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 35, пунктами 1, 2 статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь;

нахождение в социальном отпуске с частичным сохранением заработной платы, установление неполного рабочего времени, либо объявление простоя на срок более одного месяца;

предполагаемые мошеннические действия третьих лиц при оформлении либо предоставлении кредита (при наличии официального документа, подтверждающего обращение в правоохранительные органы и возбуждение уголовного дела).

При обращении клиента будет произведена комплексная оценка параметров кредитного договора: отсутствие просроченной задолженности, остаток задолженности по кредиту и прочее. На этом основании будет принято решение о предоставлении отсрочки возврата (погашения) кредита.

Данная отсрочка исполнения обязательств по погашению задолженности не предоставляется по кредитным картам и картам рассрочки «Халва».