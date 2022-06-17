ОАО «Белгазпромбанк» 20 июня 2022 года с 15:00 вводит ограничения по операциям с использованием банковских карточек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, вводится временное ограничение на операции пополнения карточек платежной системы Белкарт, эмитированных ОАО «Белгазпромбанк» в иностранной валюте, посредством сервисов p2p-переводов, обслуживаемых банками Российской Федерации, если перевод совершается в иностранной валюте (USD, EUR, RUB).

При этом переводы на карточки платежной системы Белкарт, эмитированные ОАО «Белгазпромбанк» в белорусских рублях, доступны вне зависимости от валюты перевода.