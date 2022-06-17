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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НОВАЯ БАНКНОТА НОМИНАЛОМ 100 БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ БУДЕТ ВЫПУЩЕНА В ОБРАЩЕНИЕ С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА


12:44 20.06.2022

Правлением Национального банка принято решение о выпуске в обращение с 1 июля 2022 года новых банкнот образца 2009 года номиналом 100 белорусских рублей 2022 года выпуска, являющихся законным платежным средством Республики Беларусь.

Как сообщает пресс-служба регулятора, выпуск в обращение новых банкнот будет осуществлен в рамках плановых мероприятий Национального банка по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению банкноты.

Новая банкнота номиналом 100 рублей продолжит серию ранее обновленных банкнот номиналом 5, 10, 20 и 50 рублей, выпущенных в обращение в 2019-2020 годах.

Дизайн новой банкноты концептуально схож с дизайном находящейся в обращении сторублевой банкноты и сохраняет преемственность единого стиля изменений банкнот образца 2009 года:

исключен реквизит "Старшыня Праўлення" и факсимиле подписи председателя правления Национального банка Прокоповича П.П.;

год образца банкноты "2009" заменен на год выпуска банкноты в обращение "2022";

изображение архитектурного сооружения на лицевой стороне (замок Радзивиллов, Несвиж) приведено в соответствие с его актуальным внешним видом;

указано название архитектурного сооружения – "Замак Радзiвiлаў, г. Нясвiж".

Защитный комплекс новой банкноты разработан на основе защитного комплекса находящейся в обращении сторублевой банкноты с включением в него новых защитных элементов, заменой отдельных защитных элементов их улучшенными модификациями, а также исключением отдельных защитных элементов как устаревших. Обновленный защитный комплекс обеспечит надежную защиту банкнот от подделки при одновременной возможности более легкой, быстрой и безошибочной проверки их подлинности гражданами.

Изготовителем новых банкнот является акционерное общество "Гознак" (Российская Федерация).

Находящиеся в обращении банкноты номиналом 100 рублей образца 2009 года остаются законным платежным средством Республики Беларусь.
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