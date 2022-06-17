В продуктовую линейку ОАО «Белгазпромбанк» вернулись программы кредитования физических лиц на приобретение как новых автомобилей от дилера, так и автомобилей с пробегом.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, условия программ автокредитования прозрачны и просты. Обеспечением является залог приобретаемого автомобиля, срок погашения до 10 лет позволит комфортно вносить ежемесячный платеж.

Подробные условия и перечень партнеров можно найти на сайте банка.