|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ВОЗОБНОВИЛ ВЫДАЧУ КРЕДИТОВ НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ
11:47 20.06.2022
В продуктовую линейку ОАО «Белгазпромбанк» вернулись программы кредитования физических лиц на приобретение как новых автомобилей от дилера, так и автомобилей с пробегом.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, условия программ автокредитования прозрачны и просты. Обеспечением является залог приобретаемого автомобиля, срок погашения до 10 лет позволит комфортно вносить ежемесячный платеж.
Подробные условия и перечень партнеров можно найти на сайте банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 17.06.2022
Курсы в банках
на 20.06.2022
Конвертация в банках
на 20.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте