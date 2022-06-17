ОАО «АСБ Беларусбанк» с 20 июня 2022 года возобновило потребительское кредитование.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, предоставляется возможность вновь оформить потребительские кредиты сроком до 5 лет. Ставка по кредиту составляет 22% годовых (ставка кредита овернайт НБ + 9 п.п.) при оформлении в отделении и 21% (ставка кредита овернайт НБ + 8 п.п.) при подаче заявки через каналы дистанционного банковского обслуживания (сайт банка (при идентификации заявителей в МСИ), М-банкинг, Интернет-банкинг).

Кроме того, можно оформить кредиты на условиях банка для оплаты обучения. Он выдается на оплату первого, второго (последующих) образований, образований заочной (вечерней, дистанционной) формы обучения независимо от формы собственности учреждения образования. При этом за счет кредита оплачивается обучение студентов, у которых есть Студенческая карта Беларусбанка, а также студентов – держателей карт БЕЛКАРТ банка, обучающихся в учреждениях образования, у которых с банком заключены договоры на обслуживание по зачислению и выплате денежных средств. Ставка по кредиту составляет 19,75% годовых (ставка рефинансирования НБ + 7,75 п.п.), срок кредитования – до 11 лет (с учетом сроков обучения студента и погашения кредита).

Помимо этого, предоставляется возможность оформить овердрафтный кредит. Клиенты банка, имеющие счета в белорусских рублях, могут оформить такой кредит со сроком предоставления 2 года и сроком погашения 12 месяцев с уплатой процентов в размере 21% годовых (ставка рефинансирования НБ + 9 п.п.).

Банк также банк снижает до 19,75% годовых (ставка рефинансирования НБ + 7,75 п.п.) ставку по новым кредитам для приобретения товаров белорусских производителей «Партнер Оптимальный».