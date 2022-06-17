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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК ЗАФИКСИРУЕТ НА НИЗКОМ УРОВНЕ ПРОЦЕНТЫ ПО ВЫДАННЫМ КРЕДИТАМ НА ЖИЛЬЕ


09:53 20.06.2022

Белгазпромбанк с 1 июля по 31 декабря зафиксирует процентные ставки по данной выданным кредитам на жилье на уровне действовавших по состоянию на 28 февраля 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, делается это для поддержки клиентов, воспользовавшихся программами кредитования строительства или приобретения жилья.

Предложение актуально для всех кредитных договоров, заключенных по 28 февраля 2022 года включительно, условиями которых предусмотрена привязка процентной ставки по кредиту к ставке рефинансирования Национального банка Беларуси. По таким договорам при расчете размера процентов за пользование кредитом с 1 июля по 31 декабря 2022 года будет применяться ставка рефинансирования в размере 9,25%.

С текстом соответствующего дополнительного соглашения об уменьшении размера процентов за пользование кредитом на приобретение или строительство жилья (публичная оферта) к кредитному договору, заключенному между банком и физическим лицом, можно ознакомиться на сайте банка.
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