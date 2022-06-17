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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПРОВЕДЕТ 4 ИЮЛЯ ПОВТОРНОЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
17:43 17.06.2022
4 июля 2022 года состоится повторное внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет о плане улучшения финансового состояния ОАО «Банк БелВЭБ».
Кроме того, акционеры рассмотрят изменения в Положение о формировании и использовании прибыли и фондов ОАО «Банк БелВЭБ».
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