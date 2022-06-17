БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ПРОВЕДЕТ 4 ИЮЛЯ ПОВТОРНОЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

17:43 17.06.2022 4 июля 2022 года состоится повторное внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет о плане улучшения финансового состояния ОАО «Банк БелВЭБ». Кроме того, акционеры рассмотрят изменения в Положение о формировании и использовании прибыли и фондов ОАО «Банк БелВЭБ».