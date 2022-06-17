С 17 июня 2022 г. ОАО "СтатусБанк" устанавливает лимиты по картам банков-нерезидентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждениия, устанавливаются лимиты на снятие наличных в кассах банка с использованием платежных карт, выпущенных банками-нерезидентами, в размере 200 USD (в эквиваленте) в течение 7 дней.

Кроме того, вносятся изменения в договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ОАО "СтатусБанк", которые вступят в силу с 28 июня 2022 г.