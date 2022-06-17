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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК УСТАНАВЛИВАЕТ ЛИМИТЫ ПО КАРТАМ БАНКОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ
16:15 17.06.2022
С 17 июня 2022 г. ОАО "СтатусБанк" устанавливает лимиты по картам банков-нерезидентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждениия, устанавливаются лимиты на снятие наличных в кассах банка с использованием платежных карт, выпущенных банками-нерезидентами, в размере 200 USD (в эквиваленте) в течение 7 дней.
Кроме того, вносятся изменения в договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ОАО "СтатусБанк", которые вступят в силу с 28 июня 2022 г.
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