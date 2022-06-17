БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК С 20 ИЮНЯ УВЕЛИЧИВАЕТ ЛИМИТЫ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

12:20 17.06.2022 ЗАО «Цептер Банк» с 20 июня увеличивает лимит на снятие наличных для физлиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, лимит с текущих (расчетных) счетов и счетов с использованием банковских платежных карточек, открытых в иностранной валюте, наличных денежных средств в иностранной валюте для одного физического лица суммарно со всех счетов в долларах США/Евро увеличится до 5000 (пяти тысяч) условных единиц в месяц.