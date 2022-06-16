БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК СООБЩИЛ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ВЫПЛАТЫ ПЕРЕВОДОВ ПО СИСТЕМЕ CONTACT

10:12 17.06.2022 ОАО «Технобанк» сообщает о возобновлении выплаты переводов по системе CONTACT. «Возобновлена выплата переводов по системе CONTACT получателям на территории Беларуси, отправленных из других стран в долларах США с получением денежных средств по данным переводам в белорусских рублях», - говорится в сообщении банка.