|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК СООБЩИЛ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ВЫПЛАТЫ ПЕРЕВОДОВ ПО СИСТЕМЕ CONTACT
10:12 17.06.2022
ОАО «Технобанк» сообщает о возобновлении выплаты переводов по системе CONTACT.
«Возобновлена выплата переводов по системе CONTACT получателям на территории Беларуси, отправленных из других стран в долларах США с получением денежных средств по данным переводам в белорусских рублях», - говорится в сообщении банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2022
Курсы в банках
на 17.06.2022
Конвертация в банках
на 17.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте