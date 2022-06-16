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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПОЛНЯТЬ АККАУНТ В КРИПТОБИРЖЕ CURRENCY.COM
17:57 16.06.2022
ОАО «Белорусский народный банк» расширяет возможности покупки криптовалюты для своих клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждениия, теперь пополнить аккаунт и приобрести токены клиенты БНБ-Банка могут и на криптоплатформе Currency.com.
Пополнить аккаунт в криптоплатформе Currency.com можно белорусскими рублями, долларами США и евро. При этом банковский перевод возможен только с текущих счетов в указанных валютах. Открыть счет можно совершенно бесплатно и в считанные секунды в приложении imbanking.
Пополнить аккаунт в криптоплатформе Currency.com путем банковского перевода можно в любом отделении БНБ-Банка всего за 7 рублей.
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