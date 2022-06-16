ОАО «Белорусский народный банк» расширяет возможности покупки криптовалюты для своих клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждениия, теперь пополнить аккаунт и приобрести токены клиенты БНБ-Банка могут и на криптоплатформе Currency.com.

Пополнить аккаунт в криптоплатформе Currency.com можно белорусскими рублями, долларами США и евро. При этом банковский перевод возможен только с текущих счетов в указанных валютах. Открыть счет можно совершенно бесплатно и в считанные секунды в приложении imbanking.

Пополнить аккаунт в криптоплатформе Currency.com путем банковского перевода можно в любом отделении БНБ-Банка всего за 7 рублей.