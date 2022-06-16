ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БНБ-БАНК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПОЛНЯТЬ АККАУНТ В КРИПТОБИРЖЕ CURRENCY.COM


17:57 16.06.2022

ОАО «Белорусский народный банк» расширяет возможности покупки криптовалюты для своих клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждениия, теперь пополнить аккаунт и приобрести токены клиенты БНБ-Банка могут и на криптоплатформе Currency.com.

Пополнить аккаунт в криптоплатформе Currency.com можно белорусскими рублями, долларами США и евро. При этом банковский перевод возможен только с текущих счетов в указанных валютах. Открыть счет можно совершенно бесплатно и в считанные секунды в приложении imbanking.

Пополнить аккаунт в криптоплатформе Currency.com путем банковского перевода можно в любом отделении БНБ-Банка всего за 7 рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2022
валюта курс
EUR 2.6638
USD 2.5541
RUB 4.5014
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6597 -0.0041
USD 2.5643 +0.0102
RUB 4.5024 +0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7350 2.7600
USD 2.5830 2.5990
RUB 3.6000 4.4950
подробнее

Конвертация в банках
на 16.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0480 1.0690
EUR/RUB 63.0000 76.7000
USD/RUB 58.0000 71.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте