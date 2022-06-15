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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ВВЕЛ ЛИМИТЫ И КОМИССИЮ ПО КАРТАМ «МИР»
11:09 16.06.2022
ЗАО «Альфа-Банк» ввело ограничение на снятие наличных по карточкам платежной системы «Мир», эмитированным банками-нерезидентами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 13 июня 2022 года введен лимит на снятие в АТМ сети банка по карточкам «МИР», эмитированным иными банками - 500 белорусских рублей в 7 календарных дней.
Кроме того, с 14 июня изменен размер платы за выдачу наличных в кассах банка по карточкам «МИР», эмитированным другими банками - 15% от суммы расходной операции.
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