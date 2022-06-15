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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК УСТАНОВИЛ ЛИМИТЫ ПО ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ ПО КАРТОЧКАМ ДРУГИХ БАНКОВ
09:40 16.06.2022
ОАО «Технобанк» установило лимиты по выдаче наличных денежных средств по карточкам других банков, обслуживаемых через Национальную систему платежных карт (карточки платежной системы «МИР»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, снятие наличных возможно в сумме до 500 BYN в неделю и 2500 BYN в месяц.
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