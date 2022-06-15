БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК УСТАНОВИЛ ЛИМИТЫ ПО ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ ПО КАРТОЧКАМ ДРУГИХ БАНКОВ

09:40 16.06.2022 ОАО «Технобанк» установило лимиты по выдаче наличных денежных средств по карточкам других банков, обслуживаемых через Национальную систему платежных карт (карточки платежной системы «МИР»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, снятие наличных возможно в сумме до 500 BYN в неделю и 2500 BYN в месяц.