ЗАО «Цептер Банк» с 15 июня 2022 года изменило процентные ставки по ряду депозитов в долларах и евро для физических лиц.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Цептер 65 дней» ставка составит 6,30% годовых (USD) и 5,30% годовых (EUR).

По депозиту «Цептер Аккорд» на 35 дней ставка составит 4,0% годовых (USD) и 2,70% годовых (EUR).

По вкладу «Цептер Гармония» на 95 дней ставка составит 6,70% годовых (USD) и 6,0% годовых (EUR).

По онлайн-депозиту «Цептер Smart Стандарт» на 35 дней ставка составит 4,0% годовых (USD) и 2,70% годовых (EUR).

По онлайн-вкладу «Цептер Smart Комфорт» на 95 дней ставка составит 6,70% годовых (USD).

По депозиту «Цептер Лояльный» на 130 дней ставка составит 7,40% годовых (USD) и 6,50% годовых (EUR).

Кроме того, по вкладу «Цептер Лояльный» снижена минимальная сумма для открытия депозита. Теперь минимальный первоначальный взнос составляет 1000 долларов/евро.