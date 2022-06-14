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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ «МОЙ БОНУС»
12:26 15.06.2022
ОАО «Белагропромбанк» с 17 июня 2022 года вносит изменения в Программу лояльности «Мой Бонус».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменился лимит и порядок выплаты money-back для держателей банковских платежных карточек в рамках пакета «Зарплатный» (Комфортный).
Выплата money-back будет осуществляться не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, по операциям оплаты в организациях торговли и сервиса, отраженным по счету с банковской платежной карточки в отчетном месяце.
Ежемесячный лимит выплаты money-back установлен в размере 100,00 BYN.
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