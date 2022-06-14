БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ «МОЙ БОНУС»

12:26 15.06.2022 ОАО «Белагропромбанк» с 17 июня 2022 года вносит изменения в Программу лояльности «Мой Бонус». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменился лимит и порядок выплаты money-back для держателей банковских платежных карточек в рамках пакета «Зарплатный» (Комфортный). Выплата money-back будет осуществляться не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, по операциям оплаты в организациях торговли и сервиса, отраженным по счету с банковской платежной карточки в отчетном месяце. Ежемесячный лимит выплаты money-back установлен в размере 100,00 BYN.