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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ИЗМЕНИЛИ СУММУ СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ ПО КАРТОЧКАМ БАНКОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ


11:37 15.06.2022

ОАО «Белинвестбанк» изменило сумму по операциям снятия наличных денежных средств в сети своих банкоматов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 14 июня 2022 года с карточек, эмитированных банками-нерезидентами, в сети банка можно снять до 500 белорусских рублей в неделю.
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