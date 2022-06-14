БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ИЗМЕНИЛИ СУММУ СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ ПО КАРТОЧКАМ БАНКОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ

11:37 15.06.2022 ОАО «Белинвестбанк» изменило сумму по операциям снятия наличных денежных средств в сети своих банкоматов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 14 июня 2022 года с карточек, эмитированных банками-нерезидентами, в сети банка можно снять до 500 белорусских рублей в неделю.