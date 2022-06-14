|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ИЗМЕНИЛИ СУММУ СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ ПО КАРТОЧКАМ БАНКОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ
11:37 15.06.2022
ОАО «Белинвестбанк» изменило сумму по операциям снятия наличных денежных средств в сети своих банкоматов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 14 июня 2022 года с карточек, эмитированных банками-нерезидентами, в сети банка можно снять до 500 белорусских рублей в неделю.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.06.2022
Курсы в банках
на 15.06.2022
Конвертация в банках
на 15.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте