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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ИЗМЕНИЛ ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТ БАНКОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ
10:51 15.06.2022
В кассах и банкоматах ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) с 14 июня 2022 года начали действовать новые условия по операциям с использованием банковских платежных карт, эмитированных за пределами Республики Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в банкоматах Сбер Банка устанавливается лимит на снятие наличных денежных средств с использованием банковских платежных карт, выпущенных банками-нерезидентами, в 500 BYN в течение семи дней.
Также в кассах банка устанавливается комиссионное вознаграждение в размере 15% от суммы совершенной операции снятия наличных денежных средств с использованием банковских платежных карт, выпущенных банками-нерезидентами.
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