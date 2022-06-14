В кассах и банкоматах ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) с 14 июня 2022 года начали действовать новые условия по операциям с использованием банковских платежных карт, эмитированных за пределами Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в банкоматах Сбер Банка устанавливается лимит на снятие наличных денежных средств с использованием банковских платежных карт, выпущенных банками-нерезидентами, в 500 BYN в течение семи дней.

Также в кассах банка устанавливается комиссионное вознаграждение в размере 15% от суммы совершенной операции снятия наличных денежных средств с использованием банковских платежных карт, выпущенных банками-нерезидентами.