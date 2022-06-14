Банк БелВЭБ с 24 июня вводит изменения в тарифы для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, вводятся следующие комиссии:

за выдачу наличных без зачисления на текущий счет физлица либо зачисление денежных средств на текущий счет физлиц, поступивших по банковскому переводу в иностранной валюте — 1% от выданной (поступившей) суммы, минимум 10 рублей;

за зачисление денежных средств, поступивших по банковскому переводу в BYN посредством АИС "Расчет", при сумме зачисления более 30 тыс. рублей — 1% от суммы превышения за календарный месяц по всем счетам в совокупности.