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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ С 24 ИЮНЯ ВВОДИТ КОМИССИИ ЗА НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
09:59 15.06.2022
Банк БелВЭБ с 24 июня вводит изменения в тарифы для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, вводятся следующие комиссии:
за выдачу наличных без зачисления на текущий счет физлица либо зачисление денежных средств на текущий счет физлиц, поступивших по банковскому переводу в иностранной валюте — 1% от выданной (поступившей) суммы, минимум 10 рублей;
за зачисление денежных средств, поступивших по банковскому переводу в BYN посредством АИС "Расчет", при сумме зачисления более 30 тыс. рублей — 1% от суммы превышения за календарный месяц по всем счетам в совокупности.
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