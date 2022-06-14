БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК И ТАДЖИКСКИЙ АМОНАТБОНК ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

18:29 14.06.2022 Руководство Беларусбанка и Амонатбонка (Душанбе, Таджикистан) на встрече в Минске обсудили взаимодействие в различных сферах. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, в частности, обсуждалось стимулирование экспорта. Это может стать импульсом для укрепления и расширения двустороннего сотрудничества не только между конкретными банками, но и государствами в целом.