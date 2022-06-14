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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК И ТАДЖИКСКИЙ АМОНАТБОНК ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
18:29 14.06.2022
Руководство Беларусбанка и Амонатбонка (Душанбе, Таджикистан) на встрече в Минске обсудили взаимодействие в различных сферах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, в частности, обсуждалось стимулирование экспорта. Это может стать импульсом для укрепления и расширения двустороннего сотрудничества не только между конкретными банками, но и государствами в целом.
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