Еще два белорусских банка установили ограничения по карточкам платежной системы «МИР», эмитированными банками-нерезидентами.

ЗАО «РРБ-Банк» с 13 июня 2022 года установил лимит на снятие наличных денежных средств в своих банкоматах в размере 500 BYN в течение семи календарных дней.

В свою очередь ЗАО «Банк «Решение» уведомил об ограничении на проведение операций в банкоматах банка по карточкам платежной системы «MИР» в размере не более 500 белорусских рублей в расчете на одну банковскую платежную карточку в неделю.