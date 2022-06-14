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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЯ И КОМИССИЮ ПО КАРТАМ «МИР»
15:48 14.06.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» вводит ограничения и комиссию по картам «МИР». Об этом сообщает Telegram-канал финучреждения.
«Сегодня с 16:00 наш банк вводит ограничение на снятие наличных по карточкам платежной системы МИР, эмитированных банками-нерезидентами», - говорится в сообщении.
Согласно информации, теперь в банкоматах банка можно снять не более 500 BYN в неделю на одну карту.
Кроме того, вводится комиссия 15% от суммы за операции по выдаче наличных в белорусских рублях в пунктах выдачи наличных в учреждениях банка.
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