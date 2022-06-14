ОАО «Паритетбанк» с 14 мая 2022 года увеличило максимальную сумму выдачи наличных денежных средств с текущих (расчетных) банковских счетов физических лиц (в том числе текущих (расчетных) банковских счетов, доступ к которым обеспечивается при использовании банковских платежных карточек).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, максимальная сумма выдачи наличных денежных средств в долларах США и евро одному клиенту суммарно по всем вышеуказанным счетам устанавливается в размере 20000 долларов США / 5000 евро не чаще одного раза в течение 30 календарных дней при условии предварительного заказа в отделении банка за 10 рабочих дней.