|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ПОВЫСИЛ ЛИМИТЫ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ
14:44 14.06.2022
ОАО «Паритетбанк» с 14 мая 2022 года увеличило максимальную сумму выдачи наличных денежных средств с текущих (расчетных) банковских счетов физических лиц (в том числе текущих (расчетных) банковских счетов, доступ к которым обеспечивается при использовании банковских платежных карточек).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, максимальная сумма выдачи наличных денежных средств в долларах США и евро одному клиенту суммарно по всем вышеуказанным счетам устанавливается в размере 20000 долларов США / 5000 евро не чаще одного раза в течение 30 календарных дней при условии предварительного заказа в отделении банка за 10 рабочих дней.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.06.2022
Курсы в банках
на 14.06.2022
Конвертация в банках
на 14.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте