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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ ДАБРАБЫТ ВОЗОБНОВИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ И ПРЕДЛАГАЮТ ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ ДЛЯ БИЗНЕСА
13:27 14.06.2022
Банк Дабрабыт вновь начал выдавать физическим лицам денежные средства для покупок на личные нужды и запустил кредит для поддержки бизнеса и предпринимателей.
Процентные ставки начинаются от 7,5% годовых, потребительские кредиты на сумму до 10 000 рублей выдаются без справки о доходах, а финансирование бизнеса на особых условиях осуществляется при поддержке Банка развития Республики Беларусь.
Потребительский кредит для физлиц «на ЛИЧНОЕ» выдается на срок от 6 до 60 месяцев. Для оформления кредита необходим лишь минимальный объем документов, а при запросе суммы до 10 тыс. рублей не требуется справка о доходах. Максимальный размер суммы – не ограничен. Решение о выдаче денежных средств принимается в течение 1 часа.
Кредит для бизнеса под 7,5% годовых на срок до 5 лет выдается малым и средним предприятиям на покупку, реконструкцию, модернизацию, строительство и капитальный ремонт основных средств, а также на приобретение нематериальных активов (таких как франшизы) для их деятельности. Финансирование предоставляется предприятиям, реализующим импортозамещающие и экспортоориентированные инвестиционные проекты.
Особые условия финансирования белорусскому бизнесу стали доступны благодаря совместной кредитной программе Банка Дабрабыт и Банка развития Республики Беларусь.
Заявки на оба кредита принимаются на сайте и в отделениях банка.
Напомним, что Банк Дабрабыт также кредитует покупки в более чем 100 организациях из разных отраслей. Кредитование в этом случае осуществляется или непосредственно в торговом объекте, или онлайн, если речь идет об интернет-магазинах. Белорусы могут приобрести таким образом бытовую технику, электронику, мебель, строительные материалы, инструменты, товары для дома, дачи и многое другое. Партнерская сеть банка охватывает более 200 торговых объектов.
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