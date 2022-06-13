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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ОБНОВИЛ ЛИНЕЙКУ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ
12:01 14.06.2022
ЗАО «Цептер Банк» с 13 июня 2022 года обновило свою линейку зарплатных проектов для организаций, а также расширило преимущества для организаций и сотрудников.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на сегодня юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям к открытию доступно три зарплатных проекта с различными условиями и тарифами.
Оформить зарплатный проект в «Цептер Банк» можно при численности сотрудников не менее 10 человек на базе международных систем Visa или платежной системы «Белкарт». Каждой компании, выбравшей «Цептер Банк» в качестве партнера для зарплатного проекта, назначается личный менеджер.
Сотрудники компании получают бесплатные карточки в белорусских рублях или иностранной валюте. Зарплатные карточки от «Цептер Банк» работают без ограничений по всему миру. Кроме того, доступны возможности оформления овердрафта к зарплатному счету, дополнительной карточки к счету для родных.
Зарплатные проекты «Цептер Банк» позволяют зачислять зарплату день в день, снимать деньги в самой большой сети банкоматов банка-партнера АСБ «Беларусбанк», обслуживаться по индивидуальным тарифам, а также получать специальные условия кредитования для сотрудников организации. При этом для учредителей, руководителей и главного бухгалтера компании выпускаются карточки премиум-класса Visa.
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