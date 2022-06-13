|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНИЛ ЛИМИТЫ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ПО КАРТОЧКАМ ФИЗЛИЦ И КОРПОРАТИВНЫМ КАРТАМ
10:46 14.06.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» с 13 июня 2022 года изменило лимиты по выдаче наличных денежных средств по карточкам других банков, обслуживаемым через Национальную систему платежных карт РФ (карточки платежной системы «МИР»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, снятие наличных возможно в сумме до 500 BYN в неделю и 2500 BYN в месяц.
По корпоративным карточкам в белорусских рублях суточный лимит снятия наличной иностранной валюты увеличен до 2000 BYN.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.06.2022
Курсы в банках
на 14.06.2022
Конвертация в банках
на 14.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте