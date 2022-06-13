БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНИЛ ЛИМИТЫ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ПО КАРТОЧКАМ ФИЗЛИЦ И КОРПОРАТИВНЫМ КАРТАМ

10:46 14.06.2022 ОАО «Банк БелВЭБ» с 13 июня 2022 года изменило лимиты по выдаче наличных денежных средств по карточкам других банков, обслуживаемым через Национальную систему платежных карт РФ (карточки платежной системы «МИР»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, снятие наличных возможно в сумме до 500 BYN в неделю и 2500 BYN в месяц. По корпоративным карточкам в белорусских рублях суточный лимит снятия наличной иностранной валюты увеличен до 2000 BYN.