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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНИЛ ЛИМИТЫ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ПО КАРТОЧКАМ ФИЗЛИЦ И КОРПОРАТИВНЫМ КАРТАМ


10:46 14.06.2022

ОАО «Банк БелВЭБ» с 13 июня 2022 года изменило лимиты по выдаче наличных денежных средств по карточкам других банков, обслуживаемым через Национальную систему платежных карт РФ (карточки платежной системы «МИР»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, снятие наличных возможно в сумме до 500 BYN в неделю и 2500 BYN в месяц.

По корпоративным карточкам в белорусских рублях суточный лимит снятия наличной иностранной валюты увеличен до 2000 BYN.
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