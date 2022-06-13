БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТОЧКАМ «МИР» В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ОГРАНИЧИЛИ

09:43 14.06.2022 ОАО «Белагропромбанк» с 13 июня 2022 года установило ограничение на проведение операций в своих банкоматах и кассах по карточкам платежной системы «Mир». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ограничения установлены в размере не более 500 белорусских рублей в расчете на одну банковскую платежную карточку в неделю.