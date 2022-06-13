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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТОЧКАМ «МИР» В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ОГРАНИЧИЛИ
09:43 14.06.2022
ОАО «Белагропромбанк» с 13 июня 2022 года установило ограничение на проведение операций в своих банкоматах и кассах по карточкам платежной системы «Mир».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ограничения установлены в размере не более 500 белорусских рублей в расчете на одну банковскую платежную карточку в неделю.
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