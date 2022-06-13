БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ» ЗАКРОЮТ ТЕКУЩИЕ СЧЕТА БЕЗ ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ

16:26 13.06.2022 ЗАО «Банк «Решение» закроет текущие счета без движения средств. «В соответствии с пунктом 12.6.2. Общих условий договора об использовании карточки 11 июля 2022 года в Банке «Решение» будут проведены работы по закрытию текущих (расчетных) счетов, с использованием банковских платежных карточек, без движения денежных средств, по которым истек срок действия и остатки денежных средств на счетах меньше 100 BYN, 100 USD, 100 EUR», - говорится в сообщении финучреждения.