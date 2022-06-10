С 13 июня 2022 года вводятся ограничения на операции с банковскими платежными карточками платежной системы «МИР» в кассах и банкоматах ОАО «Белгазпромбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, устанавливается лимит на одну карточку на снятие наличных денежных средств в банкоматах Белгазпромбанка в течение семи дней в размере 500 BYN; в месяц – 2000 BYN.

При этом операции снятия наличных денежных средств в кассах ОАО «Белгазпромбанк» будет временно недоступно.