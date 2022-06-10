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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ВВЕЛ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КАРТОЧКАМИ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР»
12:39 13.06.2022
С 13 июня 2022 года вводятся ограничения на операции с банковскими платежными карточками платежной системы «МИР» в кассах и банкоматах ОАО «Белгазпромбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, устанавливается лимит на одну карточку на снятие наличных денежных средств в банкоматах Белгазпромбанка в течение семи дней в размере 500 BYN; в месяц – 2000 BYN.
При этом операции снятия наличных денежных средств в кассах ОАО «Белгазпромбанк» будет временно недоступно.
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