БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АКЦИОНЕРЫ ТЕХНОБАНКА ОБСУДЯТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ

10:54 13.06.2022 21 июня 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Технобанк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании речь пойдет о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.