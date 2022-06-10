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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИОНЕРЫ ТЕХНОБАНКА ОБСУДЯТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ
10:54 13.06.2022
21 июня 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Технобанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании речь пойдет о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
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