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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ СБЕР БАНКА СОСТОИТСЯ 21 ИЮНЯ
09:56 13.06.2022
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Сбер Банк» состоится 21 июня 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет о распределении нераспределенной прибыли прошлых лет, об объявлении и выплате дивидендов не позднее 30 декабря 2022 года, а также о приобретении ОАО «Сбер Банк» собственных акций.
Кроме того, акционеры внесут изменения в устав ОАО «Сбер Банк».
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