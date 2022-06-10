Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Сбер Банк» состоится 21 июня 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет о распределении нераспределенной прибыли прошлых лет, об объявлении и выплате дивидендов не позднее 30 декабря 2022 года, а также о приобретении ОАО «Сбер Банк» собственных акций.

Кроме того, акционеры внесут изменения в устав ОАО «Сбер Банк».