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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В ДОЛЛАРАХ США
16:16 10.06.2022
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» снижает процентные ставки по отзывным и безотзывным депозитам в долларах США со сроками размещения от 95 дней до 5 лет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, снижение размера процентных ставок в зависимости от срока размещения составляет от 1,2 процентных пункта при размещении депозитов на 95 дней до 0,4 процентных пункта при размещении депозитов на сроки 3 года и 5 лет.
Максимальную ставку доходности в размере 4,5% годовых возможно получить при онлайн-размещении безотзывных депозитов «ВТБ-Enter» на 3 года и 5 лет, при оффлайн-размещении на те же сроки ставки ниже на 0,1 п.п. и составляют 4,4% годовых.
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